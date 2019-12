Lučka Kajfež Bogataj: Pogajalci držav ignorirajo na milijone mladih 24ur.com Izidi podnebnih konferenc ZN so "leto za letom velika razočaranja", je ocenila klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Kot takšna tudi letošnja konferenca v Madridu nič posebej ne izstopa. Je pa letošnje dogajanje drugačno, ker so pogajalci ignorirali zahteve milijonov mladih in drugih državljanov, ki so jasno zahtevali spremembe.

