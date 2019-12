Žan Mahnič: Glede na vse do danes slišano, je jasno, da je Šarec vplival in naročil zaposlitev N. H. Demokracija Razpis na Sovi, na podlagi katerega je bila znanka predsednika vlade N. H. zaposlena, je bil očitno prirejen. Prvi dan decembrske seje državnega zbora so na dnevnem redu poslanska vprašanja predsedniku vlade ter ministrom in ministricam. Poslanec Žan Mahnič je predsednika vlade spraševal glede sporne zaposlitve N. H. na Sovi, ki že več mesecev razburja slovensko javnost.

