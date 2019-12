Avstrijske oblasti preprečile načrtovani teroristični napad na Dunaju med božičnimi prazniki! Nova24TV Avstrijske oblasti so pred kratkim aretirale dva Čečena, ki naj bi med božičem in silvestrovim načrtovala teroristični napad na Dunaju. Zdaj prihajajo v javnost nove informacije. Avstrijska policija je zaradi suma načrtovanja terorističnega napada na Dunaju v času med 25. in 31. decembrom 2019 aretirala 25-letnega Ahmeda A. in 31- letnega Alika B. V soboto, […]

