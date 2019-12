Šarec: Bratuškova je rekla, da je moja naloga zagotoviti glasove Angeliki Mlinar Reporter Premier Marjan Šarec verjame, da bo kandidatka za ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo Angelika Mlinar prejela ustrezno podporo v državnem zboru in bo potrjena na to funkcijo. "Verjamem, da gre v tretje rado," je dejal v izjavi ob robu sej

Sorodno































Oglasi