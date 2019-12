V Franciji zaradi pokojninske reforme še vedno vre, v prometu zamude in zastoji Reporter V Franciji se že 12. dan zapored nadaljuje stavka zaradi načrtovane pokojninske reforme, ki danes znova hromi promet po Franciji. V Parizu so na prometnicah zabeležili za 630 kilometrov zastojev, medtem ko jih običajno naštejejo med 200 in 350 kilometrov.

