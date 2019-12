V Krškem ne bo več tako, kot je bilo. Bo bolje. Po Cesti krških žrtev se ne bodo več valile kolone tovornjakov in avtomobilov, namenjenih od Dolenjske avtoceste proti Celju in naprej ali obratno. Danes opoldne je podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek odprla še zadnji del krške obvoznic, njen južni del pri Žadovinku. Kot je ob odprtju poudaril krški župan Miran Stan ...