Ali lahko policisti odredijo test alkoholiziranosti otroku? 24ur.com 10-letnika, ki je s kolesom trčil v avtomobil, so policisti na Vrhniki preverili z alkotestom. Otrokov oče se je obrnil na varuha človekovih pravic, ki je prepričan, da je to neprimerno in gre za očitno kršitev zakona o nalogah in pooblastilih policije. Na pristojnem infrastrukturnem ministrstvu bodo sledili predlogom varuha.

