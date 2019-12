Danes je v Domu kulture v Ormožu potekala slavnostna obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti in hkrati 9. obletnica Združenja VSO. Predsednik Združenja VSO Aleš Hojs je v pozdravnem nagovoru razložil, da se je Združenje VSO ustanovilo zato, ker so ključni ljudje slovenske osamosvojitve, med njimi tudi predsednik SDS Janez Janša, želeli imeti društvo, ki bo skrbelo za ključne vrednote iz časov ...