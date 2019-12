Neverjetno, na kako krut način se je končala pravljica Cagliarija Sportal V zadnji tekmi 16. kroga italijanskega nogometnega prvenstva sta se v ponedeljek zvečer na Sardiniji udarila Cagliari in Lazio, ki sta presenetljivo pri vrhu lestvice. Cagliari je še do 93. minute vodil z 1:0, potem pa najprej prejel en gol, v 98. minuti pa še drugega in prvič po dolgih 13 tekmah brez poraza ostal praznih rok. Za Cagliari tudi tokrat ni igral nekdanji slovenski reprezentant Valter...

