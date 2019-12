Plača v dejavnosti oskrba z elektriko in plinom oktobra na letni ravni zrasla za 1,5 % Energetika.NET Oktobra letos je bila povprečna mesečna neto plača v Sloveniji najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in je znašala 1.592,56 evra. V tej dejavnosti se je v primerjavi s plačo za september 2019 povprečna neto plač zvišala za 4,9 odstotka. Na letni ravni se je plača v tej dejavnosti zvišala za 1,5 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

