Snežna neurja in tornadi v ZDA zahtevali najmanj 13 življenj Dnevnik Velik del ZDA se od nedelje sooča z zimsko realnostjo snežnih neurij, ki so na srednjem zahodu zahtevala najmanj deset življenj. Jug ZDA pa so prizadeli tornadi, v katerih so umrle najmanj tri osebe. Snežno neurje se je v ponedeljek proti večeru...

Sorodno









Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Janez Janša

Zoran Janković