V primeru koroške Slovenke in aktualne kandidatke za ministrico za kohezijo Angelike Mlinar v slovenski javnosti poteka vroča debate glede dodelitve slovenskega državljanstva. Na socialnih omrežjih pa se je vzpostavila debata o drugem znanem Slovencu, pokojnem dr. Andreju Bajuku, bivšem predsedniku slovenske vlade in finančnem ministru v prvi Janševi vladi. S svojimi lažmi in zavajanji pa blesti n ...