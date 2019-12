Nor podvig Slovencev osupnil Ellen, v pripravi himna za Dončića #video SiOL.net Člani akrobatske skupine Dunking Devils so konec novembra v Sežani posneli dih jemajoč video, v katerem izvajajo akrobatske prvine na najvišjem trampolinu na svetu. Odskočno platformo, ki so jo zasnovali sami, so na višino 30 metrov dvignili s pomočjo žerjava. Sinoči je njihov atraktivni podvig opazila tudi ameriška komičarka Ellen DeGeneres in video delila na Instagramu, kjer ima več kot 80 milijonov sledilcev.

