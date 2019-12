Mariborski mestni svetniki potrdili spremembe komunalnega prispevka in selitev mestne blagajne Lokalec.si Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji seji dokončno potrdili spremembe načina obračunavanja komunalnega prispevka. Prav tako so se strinjali s selitvijo mestne blagajne pod okrilje javnega podjetja Marprom oziroma na glavno avtobusno postajo. Obravnavani predlog sprememb obračunavanja komunalnega prispevka za razliko od predloga v prvem branju, na katerega so imeli mestni svetniki novembra številne pripombe, […]

