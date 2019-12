Real na krilih Randolpha do nove zmage SiOL.net V torej se je začel 14. krog evrolige. Košarkarji Reala so s 76:67 ugnali Olimpio Milano in vknjižili še enajsto zmago. Američan z slovenskim potnim listom Anthony Randolph je bil s 16 točkami najboljši strelec Madridčanov. Zadel je pet trojk (met za tri: 5/11) in en prosti met, ob tem pa je ujel še sedem odbitih žog. V Rusiji je Maccabi premagal Zenit, vodilni Efes pa se je novo zmage razveselil v Kaunasu.

Sorodno Oglasi Omenjeni Rusija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Primož Roglič

Janja Garnbret

Tim Gajser