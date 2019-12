Švicarsko podjetje Bernina je eno najbolj poznanih in uglednih proizvajalcev vrhunskih šivalnih strojev v svetu. Pod njihovim pokroviteljstvom in v organizaciji ljubljanskega Maryna`s Quilt Studia & More, ki je uradni zastopnik znamke Bernina za Slovenijo, se lahko tudi slovenski otroci vključijo v mednarodni šiviljski izziv.



