V BiH naj bi se vrnila prva skupina džihadističnih borcev iz Sirije SiOL.net Prva skupina državljanov Bosne in Hercegovine, ki so bili na ozemlju pod nadzorom skrajne džihadistične skupine Islamska država (IS) v Siriji in Iraku, naj bi se vrnila v BiH v sredo, danes poročajo sarajevski mediji. Sklicujejo se na neimenovane policijske vire, ki napovedujejo vrnitev približno 30 oseb, med katerimi naj bi bilo 13 žensk in otrok.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina

Irak

Sirija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Meta Hrovat

Miro Požun

Boris Denič