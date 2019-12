Alkohol na delovnem mestu v državni upravi: Izstopata dve ministrstvi, pri vojakih odkrivali tudi dr Večer Potem ko smo nedavno poročali, da so na Hrvaškem pri treh od štirih testiranih uslužbencih tamkajšnjega podjetja Hrvatska elektroprivreda (HEP) zaznali alkohol, smo na naših ministrstvih in z njimi povezanimi službami preverili, koliko so podobni pojavi pogosti v državni upravi, ki skupno zaposluje okoli 30.400 ljudi. Hkrati pa smo v obdobju veselega decembra, ko se nasploh popije več alkohola.

Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Meta Hrovat

Zoran Janković

Franjo Bobinac