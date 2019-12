Hrvatu zaradi dveh ropov in posilstva v Miklavžu pet let in tri mesece zapora RTV Slovenija Mariborsko sodišče je danes po priznanju dveh kaznivih dejanj ropa in posilstva za zaprtimi vrati na enotno kazen pet let in tri mesece zapora obsodilo 26-letnega hrvaškega državljana Aleksandra Miljuša.

