Sindikat kmetov zahteva manj zveri že do nove pašne sezone Demokracija Sindikat kmetov Slovenije želi že do nove pašne sezone dogovor, da se upravljanje z volkovi ponovno vzpostavi samo na enem območju ter da se določi zgornjo mejo števila volkov in hitrejše sprejemanje odločb za izredne odstrele, je na okrogli mizi v Gorenji vasi poudaril podpredsednik Roman Žveglič. Župan Milan Čadež opozarja, da volk tu nima mesta.

