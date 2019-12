Minister dr. Cerar s srbskim ministrom Dačićem in ministrico Joksimović za podporo Srbiji na njeni p Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je danes ob robu skupnega zasedanja vlad Republike Slovenije in Republike Srbije v Novem Sadu ločeno sestal z ministrom za zunanje zadeve Republike Srbije Ivico Dačićem in z ministrico za evropske integracije Republike Srbije Jadranko Joksimović

