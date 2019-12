Demokracija

“Pokazalo se je, da se župan Janković še kako boji odprte razprave na temo kanala C0. Ker nima argumentov. Ima samo denar. Ki ni njegov. In vpliv. Ki pa usiha…”, je danes na Facebooku sporočil ljubljanski mestni svetnik Anže Logar po burnem dnevu pred mestno hišo v Ljubljani, kjer so Jankovićevi varnostniki onemogočili spremljanje razprave na balkonu in je preko 100 ljudi pred Mestno hišo vztrajal ...