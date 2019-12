"Živimo v času, ko se družba na novo preoblikuje. Kakšna bo?" RTV Slovenija V Galeriji P74 nocoj odpirajo razstavo slikarja Uroša Potočnika z naslovom Ponovi (Majhna razlika). Na ogled bodo slike, kolaži in risbe iz umetnikovega cikla, ki premišlja reklame in tehnične zaplete, poseben poudarek pa daje tudi živali, in sicer konju.

