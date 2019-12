Komu je na dolenjki iz vozila padla kovinska konstrukcija? SiOL.net Policisti iščejo voznika in očividce prometne nesreče na dolenjski avtocesti. V ponedeljek okoli 21. ure je na dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica v smeri Ljubljane iz neznanega vozila padla kovinska cevna konstrukcija. To je nato prevozilo več vozil, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

