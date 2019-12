30 let Ljubljanske borze: "Podjetja niti ne vedo, kakšne možnosti imajo na trgu" RTV Slovenija Letos mineva 30 let, odkar je bila ustanovljena Ljubljanska borza. Predsednik uprave borze Aleš Ipavec upa, da se bo prinaslednji obletnici lahko pohvalila z večjim številom podjetij v kotaciji in bo kapitalski trg postal bolj zanimiv tudi za vlagatelje.

Sorodno Oglasi