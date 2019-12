LeBron James in Lakers so doživeli hladno prho SiOL.net V košarkarski ligi NBA je bilo v noči na sredo na sporedu šest tekem. Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa, ki so trenutno najuspešnejša ekipa v ligi, so gostovali pri Indiana Pacers in izgubili. S tem so končali niz sedmih zaporednih zmag.

Sorodno

Oglasi