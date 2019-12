Zmagi Druryju in Thompsonovi, Flisar brez točk Dnevnik Smučarji in smučarke v krosu so danes nastopili na nočni tekmi svetovnega pokala v švicarski Arosi. Slovenski tekmovalec Filip Flisar je tokrat ostal brez točk, potem ko je tekmovanje končal v 1/16 finala. Zmagala sta Kanadčana Kevin Drury in...

