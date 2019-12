Elektronske cigarete opazno povečajo možnost razvoja kroničnih pljučnih obolenj kot so astma, bronhitis in kronična obstruktivna pljučna bolezen, je razvidno iz študije, ki je bila pred kratkim objavljena v znanstveni reviji American Journal of Preventive Medicine. Ugotovili so tudi, da je kljub temu kajenje še vedno bolj škodljivo kot vejpanje.