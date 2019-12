Do božiča ne kaže na ohladitev Primorske novice Sredi decembra, ko bi se bolj spodobile temperature blizu ničle, v višjih predelih pa tudi sneg, je na Primorskem in v celotni državi nenavadno toplo vreme. In se bo obdržalo še kar nekaj časa. Za rastline in njihov razvoj v prihodnji sezoni to ni najbolje.

