Roman Pod svobodnim soncem navdihnil imeni slovenskega planeta in zvezde Reporter Slovenska eksoplanet in njegova zvezda, ki so ju poimenovali v okviru pobude PoimenujmoPlanet ob 100-letnici Mednarodne astronomske zveze (IAU), sta Iztok in Irena. Samo Košmrlj, ki je podal zmagovalni predlog, je imeni povzel po romanu Pod svobodnim sonc

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Janja Garnbret

Tim Gajser

Ilka Štuhec