Indiana prekinila zmagoviti niz Lakersov RTV Slovenija LA Lakersi v zadnjih treh minutah in pol niso zadeli iz igre. Indiana Pacers so z delnim izidom 9:2 prišli do domače zmage s 105:102 in s tem končali serijo 14 zaporednih zmag Jezernikov na gostovanjih.

Sorodno

Oglasi