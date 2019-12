Vreme: Na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno Dnevnik Predvsem v hribovitih zahodnih in južnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, v severni Sloveniji od 5 do 10 stopinj Celzija.

