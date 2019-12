Pismo Trumpa Pelosijevi: Temu, kar govoriš, ne more verjeti nobena inteligentna oseba 24ur.com Ameriški predsednik Donald Trump je v šest strani dolgem pismu predsednici predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi zavrnil ustavno obtožbo, ki bo predvidoma potrjena in menil, da so imele čarovnice na sojenjih v Salemu bolj pošten postopek, kot ga proti njemu vodijo demokrati.

