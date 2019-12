Se obeta ustanovitev novega avtomobilskega koncerna? PSA in Fiat podpisala dogovor o združitvi Demokracija Francoski in italijanski avtomobilski proizvajalec PSA Peugeot Citroen in Fiat Chrysler Automobiles sta danes podpisala dogovor o združitvi, sta sporočila v skupni izjavi. S tem bo nastala četrta največja avtomobilska družba na svetu.

