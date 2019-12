V Pivoli 19-letnica povzročila hudo prometno nesrečo Lokalec.si Včeraj okoli 8.15 ure se je v Pivoli pri Botaničnem vrtu zgodila prometna nesreča, v kateri se je ena oseba huje poškodovala, štiri osebe pa lažje. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor so bili vsi poškodovani z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Maribor. Kot so zapisali v sporočilu za javnost iz PU Maribor se je […]

