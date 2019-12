Papež odpravil institut papeške tajnosti za področje spolnih deliktov nad mladoletnimi Radio Ognjišče

Začetki razkrivanja spolnih zlorab v Cerkvi so povzročili šok znotraj Cerkve in veliko jeze med ljudmi zunaj nje. Vsak novo odkrit primer še vedno povzroča žalost in zadrego, vendar smo verujoči veseli vsakega koraka, ki ga Cerkev naredi v zvezi s tem, saj le tako lahko postane zgled drugim okoljem, kjer se zlorabe otrok tudi dogajajo. Papež je 17. 12. 2109 odpravil papeško tajnost pri s...

