Novogoriški oder bo zavzel "sladkobni muzikal z grenkim priokusom" RTV Slovenija Muzikal z naslovom Zadnjih pet let prek songov pripoveduje pet let trajajočo ljubezensko zgodbo med obetavnim judovskim pisateljem Jamiejem Wellersteinom in nadobudno igralko Cathy Hiatt.

Sorodno Oglasi