Ob 11.12 sta pri naselju Gazice, občina Brežice, trčila kombinirano in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih prepeljali v SB Brežice. preberite več » ...