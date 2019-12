Olimpija se je od Evrope poslovila z zanesljivo zmago Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije, ki so vse možnosti za preboj v drugi del tekmovanja zapravili že v prejšnjem krogu, so se v 10. krogu Eurocupa od Evrope poslovili z visoko zmago nad Joventutom. Moštvo Klemna Prepeliča in Alena Omića so odpravili s 103:81.

