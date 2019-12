Epski zaključek vesoljske opere Vojna zvezd 24ur.com Nekoč pred mnogimi leti v galaksiji daleč, daleč stran smo spoznali Jedije, Sithe, svetlobne meče in silo, ki so z devetimi filmi Vojna zvezd stkali tako epsko zgodbo, da je postala ena najbolj uspešnih filmskih franšiz v zgodovini. Zadnji, 9. del, so predpremierno že predvajali v Kranju. Vsebina naj ostane za zdaj še skrivnost, so pa ustvarjalci potrdili, da je to konec sage o družini Skywalker.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Primož Roglič

Dejan Židan