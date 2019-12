“Na #InternationalMigrantsDay se moramo opomniti, da je Evropa vedno bila in bo celina migracij. Migranti smo bili in bomo vedno tudi Slovenci. To je dejstvo našega življenja. Narediti pa moramo veliko več, da bomo z migracijami upravljali učinkovito in z ljudmi humano,” je čivknila evropska poslanka Tanja Fajon in znova pokazala, kako malo ve o migracijah, zgodovini ter nacionalnih državah Evrope ...