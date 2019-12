Elsnerjevi in Berićevi napredovali, Krhinovi ne Sportal V Franciji so znani vsi četrtfinalisti ligaškega nogometnega pokala, v katerem naslov brani Strasbourg. Ta je z 1:0 izločil Nantes Reneja Krhina, ki ga tudi tokrat ni bilo v kadru, je bil pa na klopi vratar Denis Petrić. Amiens Luke Elsnerja si je napredovanje zagotovil s tesno zmago nad Rennesom (3:2), Saint-Etienne Roberta Berića (igral je do 57. minute) pa z zmago 2:1 nad Nimesom.

