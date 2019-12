"Tisti, ki govorijo, da sem socialist, mislijo to kot žalitev, ampak zame je kompliment." ( Aleksander Čeferin, predsednik Uefe o tem, da gre nekaterim vodilnim v evropskem nogometu le za trenutni dobiček in jim je popolnoma vseeno za razvoj nogometa. Sam pravi, da bo zato vztrajal pri svojem stališču, da mora Uefa skrbeti za razvoj nogometa vseh hitrosti in velikosti.