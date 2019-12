Ko so jo predstavili, so se slišale opazke in komentarji Sportal "Opa," je bilo slišati s tribun Gallusove dvorane v Cankarjevem domu, ko so na prireditvi Športnik leta predstavili Evo Terčelj, svetovno prvakinjo v slalomu na divjih vodah. Po prejetem priznanju smo se z njo pogovarjali tudi mi.

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Janez Janša

Marjan Šarec

Goran Dragić