Zaseg delnic Mercatorja: 'Očitno je Peruško zamenjal Slovenijo za Slavonijo' 24ur.com Kakšna bo usoda našega najboljšega soseda, potem ko je AVK Agrokorju začasno zasegla delnice Mercatorja? Razmere so se zaostrile tako zelo, da po svetu potujejo diplomatske note. Ekonomist in član sindikata trgovcev Ladi Rožič meni, da je nenavadno, da "letijo" take grožnje.

