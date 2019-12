Slovenski tekačice in tekači v Planici normalno trenirajo SiOL.net Slovenska reprezentanca v smučarskem teku bo na tekmi za svetovni pokal v Planici konec tedna nastopila s 14 predstavniki, vsi so zdravi in kljub precej visokim temperaturam za ta čas brez težav trenirajo na progah. Vodja reprezentance Nejc Brodar je dejal, da jih nekoliko skrbi le napovedan dež.

Sorodno











Oglasi