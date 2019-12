Sestanek slovenskih dobaviteljev in predstavnikov Mercatorja padel v vodo 24ur.com Predstavniki Mercatorja in Fortenove bi se morali srečati s slovenskimi dobavitelji in predstavniki Gospodarske zbornice, a so se ti opravičili in predlagali, da sestanek prestavijo na začetek januarja. Hrvaški premier Andrej Plenković je medtem mnenja, da je odločitev AVK za začasen odvzem delnic Mercatorja večji problem za Slovenijo kot za Hrvaško.

