Obtoženi v zadevi Marina niso priznali krivde 24ur.com Na koprskem okrožnem sodišču so se zvrstili predobravnavni naroki za Jožeta Kojca, Dejana Šurbka in Vesno Ternovec, ki jim obtožnica očita osrednje vloge pri zlorabi prostitucije v zadevi Marina. Nihče od trojice ni priznal krivde, njihovi zagovorniki pa so podali tudi predloge za odpravo pripora zoper vsakega od njih.

