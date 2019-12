Plenković: Začasni odvzem delnic Mercatorja večji problem za Slovenijo kot za Hrvaško Dnevnik Predstavniki Mercatorja in Fortenove naj bi se danes srečali s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in slovenskimi dobavitelji. Podpisali naj bi memorandum o soglasju, ki bi urejal odnose med Mercatorjem in dobavitelji, a se je GZS za...

Sorodno





























Oglasi