A1 Slovenija testno postavil svojo prvo bazno postajo 5G mobile.si A1 Slovenija je testno zagnal svojo prvo bazno postajo s tehnologijo 5G. Z bazno postajo želijo v A1 preizkusiti trenutne zmožnosti omrežja 5G in oceniti morebitne vplive tehnologije 5G na okolico tudi v lokalnem okolju, potem ko so to že storili v več drugih državah v Skupini A1 Telekom Austria.

